Fiães SC deixa escapar vitória (1-2)

Fianenses ainda estiveram na frente do marcador, mas os visitantes operaram a reviravolta no marcador na etapa complementar.

Na etapa inicial, a equipa da Juveforce dispôs das duas primeiras reais oportunidades de golo. A primeira ocasião surgiu com um remate do “meio da rua” com a bola a sair rente à trave da baliza de Sebastião Coio. A segunda oportunidade surgiu na conversão de um livre direto.

A equipa do Fiães ficou reduzida a dez jogadores após expulsão de Jhow aos 15′ minutos. Mesmo assim, os fianenses responderam de pronto, mas não conseguiram reais ocasiões de golo. Em cima do intervalo, os fianenses chegaram ao golo inaugural com o golo de Tigas e de grande penalidade.

Na etapa complementar, os visitantes em superioridade numérica conseguiram fazer dois golos, aos 55′ e 88′ minutos. Os anfitriões acusaram a inferioridade numérica e não conseguiram impedir a acutilância ofensiva da equipa da Juveforce.