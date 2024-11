Machadinho dá vitória ao Milheiroense (1-0)

A equipa do Milheiroense alcançou a primeira vitória no campeonato da II Divisão Distrital ao derrotar em casa a equipa do Macieira de Cambra por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Machadinho.

Num jogo bastante equilibrado, ambas as equipas tentaram jogar ao ataque, mas sem grandes oportunidades de golo. Ainda antes do intervalo, numa boa jogada dos anfitriões, Machadinho marcou o único golo da partida.

Na segunda parte a equipa visitante partiu em busca do empate, conseguiram mais ocasiões de golo, mas os milheiroenses foram uma equipa bastante consistente e evitaram as investidas do adversário.