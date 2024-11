ADC Sanguedo goleia NEGE Sub-23

Num jogo de sentido único, a equipa do Sanguedo goleou a equipa do NEGE, mas outros tantos golos ficaram por marcar.

Na etapa inicial, a equipa liderada por José Neves entrou de rompante e cedo chegou ao primeiro golo. Paulinho inaugurou o marcador aos oito minutos. O jogo estava fácil para a equipa da casa, com muito caudal ofensivo que ia surgindo com inteira naturalidade e consequentemente em oportunidades claras de golo desperdiçadas.

A jovem equipa do NEGE não conseguiu contrariar os argumentos ofensivos da equipa sanguedense e não criou uma única ocasião de golo.

Na etapa complementar, a equipa do Sanguedo continuou a dominar, criou várias oportunidades de golo, mas os golos tardavam em entrar na baliza.

Na parte final, Paulinho bisou na partida aos 80′ minutos. Guga e Buba ampliaram aos 85′ e 90′ minutos. Com esta vitória expressiva, a equipa do Sanguedo está em segundo lugar em igualdade pontual, na segunda divisão distrital de Aveiro.