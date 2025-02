ADC Sanguedo sem derrotas

A equipa liderada por José Neves venceu em casa a equipa B do Flograde FC e continua invicto no campeonato da II Divisão Distrital de Aveiro. Os sanguedenses continuam na peugada do líder GD Fajões, que também venceu nesta jornada.

Num jogo bastante disputado a equipa do Sanguedo esteve melhor e chegou ao primeiro golo numa infelicidade de Bruno Silva. Numa primeira parte equilibrada, as oportunidades de golo foram reduzidas, mas pertenceram ao Sanguedo as melhores ocasiões de golo.

Na etapa complementar, a equipa da casa fez o 2-0 por Paulinho e responderam os forasteiros com o golo de Danilo. Sérgio Gomes sentenciou a partida com o 3-1.