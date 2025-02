GD Ronda x Romariz decide-se nos descontos

O GD Ronda venceu por dois golos na receção ao Romariz, mas a partida apenas se decidiu no tempo de descontos, depois da equipa visitante se ter visto reduzida a sete unidades, com quatro jogadores e diversos elementos da equipa técnica expulsos.

Gonçalo Medeiros foi expulso aos 25 minutos e João Silva aos 36’. No início da segunda parte foia vez de Xavier Oliveira ver o cartão vermelho. Ainda no tempo regulamentar Paulo Santos viu o segundo amarelo e também foi expulso.

Foi preciso chegar ao tempo de compensação para que surgisse o primeiro golo para o GD Ronda, de grande penalidade, convertida por Paulo Leite. A vantagem dos da casa foi alargada ainda antes do apito final com golo de Diogo Santos.

Com este resultado o GD Ronda mantém-se em nono na tabela classificativa em vésperas de jogar em casa do líder. O Romariz recebe o quarto classificado, Carregosense.