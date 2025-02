Relâmpago bate (4-2) Vista Alegre

O Relâmpago Nogueirense somou a quarta vitória seguida para o campeonato (melhor série da temporada até ao momento) ao derrotar em casa o Vista Alegre por 4-2, num jogo com incerteza até perto do fim.

A equipa visitante até se adiantou introduziu a bola na baliza, mas viu o tento anulado. Pouco depois, contou mesmo para a turma azul: Renato Pires apareceu solto na pequena área após canto para encostar, 1-0. Depois, golo de Roberto Silva: diagonal direita-meio com um toque de João Pais pelo meio, remate em arco de pé esquerdo. O Vista Alegre reentrou no jogo de bola parada: a dois tempos, assistido de cabeça por um colega, Rodrigo Fazzio rematou à meia-volta perto da marca de penálti, não muito colocado mas com potência para não dar hipóteses de defesa a Miguel Borges. Porém a formação de José Santos foi para o intervalo a vencer po 3-1, graças a Carlos Oliveira: novamente Roberto Silva em destaque, a cruzar a partir da direita e, após um ressalto feliz, a bola sobrou para o camisola 23 se limitar a encostar à boca da baliza.

Logo no início da segunda parte, os visitantes reentraram no jogo com um golpe de génio. Tomás Lucas, a quase 30 metros da baliza e sem tomar balanço, disparou um míssil ao ângulo no provável golo da jornada. O resultado final fez-se aos 60′: grande penalidade a castigar falta sobre Daniel Santos, chamado para a cobrança, Wilson não vacilou, bola para um lado, guarda-redes para o outro. Até final, os nogueirenses subiram de tom nos duelos físicos, e esse reforço defensivo garantiu-lhes o triunfo.