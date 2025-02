Novasemente perde em casa

A Jornada 14 do Campeonato Grande Hotel Luso chegou com mais um difícil desafio para os seniores masculinos do Novasemente que receberam no Pavilhão Napoleão Guerra o oitavo classificado, Arsenal Canelas, perdendo por 3-5.

A primeira parte do jogo apenas teve um golo da turma visitante. O Novasemente abriu a segunda parte a empatar a partida por Domingos Oliveira, só que a turma de Canelas puxou dos galões e marcou por mais três vezes, dois golos de Vítor Salazar e um de Jorge Pinto. Domingos Oliveira bisou e reduziu para a Novasemente. E ao fazer o 3-4 Gabi deu esperança a turma antense, só que foram os da casa que voltaram a marcar.

Com cinco empates e apenas uma vitoria a equipa de Anta não se consegue afastar dos últimos lugares da tabela e embora ainda se esteja a meio do campeonato o fantasma da despromoção está cada vez mais presente.