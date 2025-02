Tigres sobem ao pódio no Troféu das Fogaceiras

No domingo, dia 26 de janeiro, a equipa de natação da secção de desporto adaptado do Sporting Clube de Espinho esteve presente no X Troféu das Fogaceiras, realizada nas Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira, onde foram obtidos dois recordes pessoais e 11 pódios (1 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze).

121 nadadores em representação de 12 clubes, marcaram presença na prova onde o Sporting Clube de Espinho se fez representar por quatro atletas, acompanhados pela treinadora Inês Freitas.

Diogo Cruz (S14) ficou em 1º lugar nos 50m Costas, 2º lugar nos 50 e 200m livres e 4º lugar nos 100m livres. João Amaral (S14) obteve o 2º lugar nos 50 e 100m bruços e 100m costas e o 6º lugar nos 100m livres. Luísa Félix (S21) classificou-se em 2º lugar nos 25m costas, 3º lugar nos 25 e 50 livres e 4º lugar nos 50m costas. José Pedro Ferreira (S14) ficou em 3º lugar nos 25m livres e 25m costas, 6º lugar nos 50m costas e 7º lugar nos 50m livres.