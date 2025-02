Milheiroense vence (2-1) Vila Viçosa

A equipa do GD Milheiroense alcançou a sétima vitória no campeonato, em casa, em jogo a contar para a décima sexta jornada do campeonato da segunda divisão distrital de Aveiro.

Os milheiroenses derrotaram em casa a equipa do Vila Viçosa por 2-1, e com esta vitória a equipa subiu ao oitavo lugar da classificação.

Num jogo bastante disputado e equilibrado, a equipa da casa esteve melhor no capítulo da finalização e levou de vencida uma equipa do Vila Viçosa que “vendeu” cara a derrota.

Os golos dos milheiroenses foram apontados por Alexandre Pinto e o outro na própria baliza.

Na próxima jornada a equipa do GD Milheiroense joga fora de portas diante do “vizinho” – equipa do Caldas de São Jorge, jogo em Fiães.