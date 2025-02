Vitória do Feirense em bom jogo de futebol

Quem assistiu à partida a contar para a 13ª jornada da Liga Masters entre Fiães e Feirense presenciou um excelente jogo de futebol, com boa arbitragem, que a equipa visitante venceu por 1-3,

Pese embora o domínio do CD Feirense, o Fiães, numa excelente jogada de contra-ataque conseguiu abrir o marcador através de Rui.

Ainda antes do intervalo, numa jogada de insistência, o extremo do Feirense Zé Carlos restabeleceu a igualdade.

No segundo tempo o Feirense conclui a reviravolta no marcador, tendo Nuno Claro, numa excelente demarcação feito o 1-2. Posteriormente, coube ao ponta de lança Álvaro, de grande penalidade fixar o resultado no 3-1 final.

Nesta jornada destaque ainda para a derrota do líder Lourosa em casa do segundo classificado, São João de Ver, pela diferença mínima.