S. João de Ver vence concurso “Futebol para Todos”

O SC São João de Ver ficou em 1.º lugar no concurso “Futebol para Todos” levado a cabo pela Federação Portuguesa de Futebol, com a sua iniciativa “Cada um de Nós Importa”, direcionada para a comunidade cega.

Criado pela FPF, em 2018, no âmbito do programa da UEFA HatTrick FSR, o Prémio Futebol Para Todos tem como objetivo envolver a sociedade civil em temas como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social.

A iniciativa do SC São João de Ver agora premiada contempla dois projetos: interpretação de todos os conteúdos falados nas redes sociais e a criação de uma camisola produzida para toda a comunidade cega.

Nas redes socias, o SC S. João de Ver deixou “uma palavra de agradecimento especial a Cristiana Ferreira, intérprete oficial do clube e à PlayOff pela contribuição na produção da camisola”.