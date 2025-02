Futsal feminino do São João Ver em quarto

A lutar por uma vaga entre os quatro primeiros da sua série, classificação que lhe garante a manutenção e dá direito ao apuramento para o grupo de subida, a equipa feminina de futsal do São João de Ver obteve uma importante e robusta vitória por 6-0, em casa perante o CD Aves, sexto na tabela.

Inês Costa abriu o marcador aos 8 minutos, seguindo-se Ana Cardoso e Rita Costa no 10ª minuto de jogo. Na segunda parte, marcou Juliana Braga aos 34′ e Inês Soares aos 35´´. Inês Costa, aos 39′, fez o último golo da partida.

Esta fase do campeonato encerra com dérbi fogaceiro. O Lourosa recebe as malapeiras a 15 de fevereiro.