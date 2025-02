O mar continua a avançar no Furadouro: um ponto de situação junto de locais e comerciantes

De Relance

O avanço do mar no Furadouro tornou-se um problema recorrente, com marés vivas e tempestades causando danos significativos a infraestruturas e comércios locais. Apesar da promessa de intervenções por parte das autoridades, a população vê poucas soluções concretas. Enquanto alguns se resignam, outros acreditam que soluções já aplicadas em outros países poderiam ser implementadas, caso houvesse investimento adequado e vontade política.

Os Limites da Notícia: Quando a Repetição Anula a Relevância?

O Fenômeno Recorrente das Marés Vivas no Furadouro

Inverno após inverno, a história se repete: marés vivas, chuvas fortes e tempestades fazem o mar galgar até à marginal e à Avenida do Infante D. Henrique. O pânico instala-se entre residências e comércios adjacentes, e nos dias seguintes, engenheiros e técnicos municipais inspecionam a segurança, enquanto a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emite relatórios de “normalidade burocrática”.

A Nova Normalidade: A Emergência Tornou-se Rotina

O avanço do mar tornou-se um evento comum para os moradores, transformando um antigo “estado de emergência” em uma situação de conformismo. A indignação dá lugar à resignação:

O regresso da praia é visto como utopia.

Estruturas danificadas há anos seguem sem reparação.

Comércios históricos fecham sem compensação.

A erosão da duna protetora do parque de campismo agrava o risco de inundação.

A APA reconhece a necessidade de intervenção, mas sem “alarmismos”, garantindo que a situação está “controlada”.

Impacto na Comunidade e Visões Sobre o Futuro

O Testemunho dos Empresários Locais

Visitamos o Bamboo, um dos estabelecimentos resistentes. A gerente Cátia Oliveira e a chefe de cozinha Maria Santos expressam frustração:

“As obras estão prometidas há muito tempo.”

“A Câmara nem zela pelos seus próprios espaços.”

“Se mantiver este ritmo, em três ou quatro anos, a marginal desaparecerá.”

Maria também alerta para um desastre ambiental iminente em Maceda, criticando medidas ineficazes como o uso de pedras soltas e quebra-mares.

Uma Perspectiva Mais Otimista: A Solução Existe?

David Soares, dono do alojamento na Casa do Cão, acredita que o problema tem solução, inspirando-se em estratégias utilizadas na Bretanha, França:

Construção de muralhas de betão curvadas para redirecionar ondas.

Instalação de tubos submersos para dissipar energia das ondas.

Países como Dinamarca, Holanda e Bélgica já aplicam soluções semelhantes com sucesso. David argumenta que:

Pequenas obras não resolvem: é necessário um investimento de 400 milhões de euros, não apenas 4 milhões.

Mudanças políticas cíclicas atrasam os projetos.

A Câmara Municipal falha na comunicação com a população.

Conclusão: O Futuro do Furadouro

O avanço do mar é uma realidade que desafia a população local, os comerciantes e as autoridades. Enquanto alguns se resignam, outros acreditam que soluções eficazes são possíveis, desde que haja investimento, vontade política e planejamento a longo prazo. A história está longe de um desfecho, e o Furadouro continua a lutar contra o tempo e a força do mar.