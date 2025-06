Movimento 2030 vai estar “em todos os lugares” do Município de Ovar

O Movimento 2030 vai estar instalado em todos os lugares do Município de Ovar: para esse efeito, criou uma sede ambulante que está diariamente a percorrer os lugares de cada freguesia do Município de Ovar. Nos seus canais digitais, tem informado onde está instalada a sua sede itinerante a cada dia.

Segundo a informação que recolhemos, pretende assim ouvir cada um dos munícipes, conhecer o comércio, visitar indústrias locais, conviver com os cidadãos, bem como “receber na nossa sede itinerante quem nos visita para apresentar a base do nosso projecto político”.

Para Henrique Araújo, presidente do Movimento 2030 e candidato à Câmara Municipal de Ovar, a iniciativa propõe-se a dar o lugar de fala aos munícipes dos lugares mais periféricos, criando uma plataforma de diálogo e propostas a partir dos anseios e preocupações da população:

“Estas visitas a cada lugar de cada freguesia são exatamente o cumprir do projeto de proximidade em permanência que defendemos para o Município de Ovar. Tem sido importante ouvir os nossos cidadãos, quais os seus problemas e a forma como veem o futuro do espaço público. Temos ouvido o pequeno comércio existente nos lugares que visitamos, as micro-empresas, os serviços instalados, o nosso pequeno comércio, de forma a fazer uma radiografia criteriosa do nosso comércio local.

Após a primeira semana de visitas podemos constatar que a situação do comércio local é complexa e está a agravar a sua possibilidade de manter as portas abertas. Temos ouvido as propostas que nos são feitas pelos comerciantes de lugar e estamos convencidos de que é importantíssimo criar as condições necessárias para que o comércio local seja o suporte de vivência dos lugares do Município, mantendo assim vivo algum do bairrismo que engrandeceu o Município de Ovar. A forma amiga e carinhosa com que somos abordados e recebidos dão-nos a motivação para continuar a percorrer os cerca de 60 lugares que identificamos para visitar.

O Movimento 2030 vai apresentar um plano e uma estratégia para inverter o desaparecimento do comércio local, tendo a consciência plena de que o comércio local não está só no centro das cidades ou vilas do nosso Município, mas também nos lugares mais descentralizados e que são o apoio das nossas populações.

Estamos também a fazer um levantamento das pequenas intervenções necessárias no espaço público do lugar que visitamos para podermos ajudar a solucionar.”