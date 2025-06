Reabilitação do Edifício Caridade Godinho em Maceda entra em nova fase

O processo de reabilitação do Edifício Caridade Godinho, em Maceda, registou um novo avanço significativo. Após a conclusão do projecto do edifício, a elaboração do caderno de encargos e do mapa de quantidades, e a garantia de uma dotação financeira de 149.000 euros no orçamento da Junta de Freguesia de Maceda, inicia-se agora a fase de envio de convites para orçamentação, com o objectivo de seleccionar a proposta mais vantajosa para a execução da obra.

O presidente da Junta de Freguesia, Miguel Silva, destaca que esta intervenção é um marco relevante para a comunidade, inserindo-se nas comemorações da elevação de Maceda a vila e na aposta em projetos de cariz cultural e associativo. O edifício será transformado no Centro de Memória e Interpretativo – Casa das Colectividades, reforçando o papel do património local na dinamização do associativismo e da identidade cultural da freguesia, e oferecendo aos macedenses um espaço equipado para diversas iniciativas desse âmbito.

As imagens recentes mostram o progresso das obras, com a estrutura já visível e a preparação dos espaços exteriores, evidenciando o compromisso da autarquia em valorizar o edificado histórico e criar novas oportunidades para a comunidade de Maceda.