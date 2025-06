Junta de Freguesia de Maceda executa obras de requalificação no cemitério da vila

A Junta de Freguesia de Maceda encontra-se a desenvolver trabalhos de requalificação no Cemitério Velho da localidade, numa empreitada que envolve a demolição e reconfiguração de sepulturas existentes.

As funcionários da autarquia local estão a proceder à demolição de duas camadas de cimento com uma espessura total de 25 centímetros, seguida da compactação do piso entre os caminhos e as sepulturas. As obras, que se caracterizam pela sua complexidade técnica, exigem um trabalho minucioso devido à proximidade com as sepulturas existentes.

As imagens do local mostram o estado actual dos trabalhos, onde é visível a extensão da intervenção. Numa das fotografias, observa-se o cemitério com a sua arquitetura gótica característica ao fundo, enquanto várias sepulturas apresentam sinais dos trabalhos de renovação em curso. A outra imagem revela em maior detalhe o processo de demolição e preparação do terreno, evidenciando a remoção das antigas camadas de pavimento.

Segundo a Junta de Freguesia, os trabalhos estão a ser executados com particular atenção para evitar danos nas sepulturas edificadas. A proximidade entre as diferentes estruturas funerárias exige dos funcionários uma abordagem cuidadosa na utilização de equipamentos e na manipulação de materiais.

O cemitério, que apresenta elementos arquitetónicos de estilo neogótico, mantém-se parcialmente operacional durante a execução das obras, com as sepulturas decoradas com flores coloridas contrastando com as áreas em intervenção.

Esta intervenção insere-se numa estratégia mais ampla de investimento na infraestrutura da freguesia, visando a melhoria das condições do espaço cemiterial e a sua adequação às necessidades da comunidade local.

Os trabalhos prosseguem sem data prevista para conclusão, mantendo-se o cemitério acessível ao público nas áreas não afectadas pela obra.