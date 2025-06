Junta de Freguesia de Maceda submete candidaturas para obras de melhoria

A Junta de Freguesia de Maceda apresentou duas candidaturas a programas de financiamento público para a realização de obras de beneficiação e modernização.

A primeira candidatura foi submetida ao Fundo Ambiental (FA), no valor total de 64.519,17 euros, dos quais 59.498,26 euros correspondem a despesa elegível. O projecto visa a remodelação da secretaria da Junta de Freguesia, que actualmente alberga quatro serviços de atendimento ao público: a secretaria administrativa, o Espaço do Cidadão, o balcão dos CTT e o recém-criado Espaço Energia.

A intervenção prevê a criação de novas áreas de atendimento, a instalação de uma sala de espera equipada com sistema de senhas e melhorias no conforto e eficiência dos serviços prestados à população local.

A segunda candidatura foi apresentada ao Programa de Investimento em Edifícios Públicos (PIEP), integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no montante de 13.000 euros. Este financiamento destina-se ao reembolso de obras já executadas num edifício público, com o objetivo de eliminar barreiras arquitetónicas e melhorar as condições de acesso e mobilidade.

As duas candidaturas inserem-se na estratégia de aproveitamento dos programas de investimento público disponíveis para a melhoria dos serviços e infraestruturas da freguesia.