No seu aniversário Anta homenageou pessoas e instituições da terra

Na passada sexta-feira dia 13 de Junho realizou-se a cerimónia solene do 32.º aniversário de Elevação de Anta a Vila, no auditório da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da Associação de Socorros Mútuos de Anta. O momento alto da noite foram as homenagens a pessoas e instituições da terra. Na parte dos discursos, entre outros temas a presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz anunciou que a requalificação da Rua dos Combatentes está em “fase de arranque” e que está “em marcha” um programa de afirmação de Anta como Capital do Violino. O presidente da União de Freguesias de Anta e Guetim, Nuno Almeida falou do seu percurso autárquico, do qual se despede este ano, depois de atingir o limite de mandatos. O evento terminou com a actuação da Tuna Musical de Anta, sob a direcção do maestro Humberto Granja.

Noite de homenagens

A primeira homenagem da noite foi para o Movimento de Peregrinação de Anta a Fátima, que conta quase 40 anos de caminhada e missão na comunidade antense, tendo lugar no património imaterial da Vila. Para receber o galardão das mãos do edil, Maria Manuel Cruz, subiram ao palco a fundadora do movimento, Palmira Silva, e Alda Bernardes que continua a manter viva a missão do movimento antense.

O segundo homenageado foi o Império de Anta Futebol Clube, que soma mais de 90 anos de história dedicado ao desporto e ao movimento associativo. O vice-presidente da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim, Manuel Santos entregou o galardão ao vice-presidente do clube.

O serviço público prestado pela Unidade de Saúde e Familiar de Anta (USFA), bem como a dedicação de todos os que lá trabalham foram também homenageados pela Junta. O presidente da Assembleia da União de Freguesias de Anta e Guetim, Guilhermino Pereira entregou o galardão de agradecimento à representante da USFA. Seguiu-se a homenagem à Canard Bordados, uma empresa familiar antense fundada por José Pinto e que soma 36 anos de existência no mercado. Depois da perda do seu fundador, a filha Liliana Pinto, tomou a rédeas da empresa e recebeu das mãos de Bárbara Barbosa, tesoureira da Junta, o reconhecimento pelo seu trabalho para a economia da Vila.

O quinto homenageado da noite foi Fernando Fernandes, actual secretário da Junta, mas que soma mais de 30 anos ao serviço da causa pública. É também há mais de 12 anos o líder da Assembleia Geral da Associação do Futebol Popular do Concelho de Espinho. A presidente da Assembleia Municipal de Espinho, Joana Devezas, entregou o galardão de reconhecimento a Fernando Fernandes, que enalteceu o facto da sua homenagem ter sido proposta pelo elemento mais novo do executivo.

A Associação Socorros Mútuos São Francisco de Assis de Anta, com 119 anos de existência foi a última homenageada, bem como enaltecido o seu trabalho ao nível da acção social na freguesia. O autarca, Nuno Almeida entregou o galardão a Manuel Rocha, presidente da instituição.