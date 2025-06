PSD da Feira: Promessas de revolução e progresso na apresentação de Amadeu Albergaria como candidato à Câmara

A concelhia do PSD de Santa Maria da Feira anunciou, oficialmente, no dia 12 de junho, passada quinta-feira, Amadeu Albergaria como candidato à Câmara Municipal.

O discurso de Mário Jorge, presidente da concelhia, destacou a experiência e a visão inovadora do líder para transformar o concelho. Entre promessas de investimentos recorde, melhorias na habitação e mais transparência, o PSD quer mobilizar toda a comunidade para garantir um concelho forte, moderno e inclusivo. A campanha prometeu ser histórica — e os feirenses, mais uma vez, estão convocados para decidir o futuro do concelho.

Mário Jorge: “Não estamos a anunciar um candidato […] estamos a afirmar uma visão clara para Santa Maria da Feira.”

Mário Jorge Reis, presidente da concelhia do PSD da Feira, abriu a sessão com uma intervenção forte e inspiradora, destacando a importância da liderança de Amadeu Albergaria para garantir a continuidade do crescimento e desenvolvimento sustentável do concelho.

“Hoje, não estamos apenas a anunciar um candidato. Estamos a afirmar uma visão clara para Santa Maria da Feira. Escolhemos Amadeu Albergaria porque ele personifica a paixão, o compromisso e a experiência que o concelho precisa para continuar a crescer — com cabeça, coração e trabalho árduo”, afirmou.

O presidente da concelhia, sublinhou que Amadeu Albergaria “conhece a Feira como poucos”. “Sabe onde está cada desafio e onde estão as oportunidades, que muitos ainda não viram. Amadeu Albergaria é o líder que combina a sabedoria dos que já fizeram história com a força dos que querem construir o futuro.”

Neste momento decisivo, o PSD da Feira une-se com uma só voz e um só propósito: “garantir estabilidade, progresso e uma nova energia para o concelho”. “Não se trata só de manter o que foi feito, mas de avançar com coragem, inovação e ambição”, reforçou Mário Jorge.

“Vamos defender o investimento recorde que já transformou as nossas freguesias, o reforço dos serviços de saúde que salvaram vidas, e o apoio constante aos nossos jovens e idosos. Com Amadeu Albergaria, vamos garantir que Santa Maria da Feira não só acompanha o futuro, mas o lidera”, acrescentou.

“Esta é a nossa promessa — e este é o nosso compromisso. Estamos juntos, fortes e prontos para vencer.”

“Por cada promessa falsa, uma obra concreta”: Amadeu Albergaria lança candidatura à liderança da Feira com ambição e proximidade

Com uma ovação de pé e uma sala repleta no Cineteatro António Lamoso, Amadeu Albergaria, oficializou a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas autárquicas de 2025. Fê-lo com um discurso firme, apaixonado e detalhado, onde conjugou balanço, promessa e visão, garantindo que “nenhuma promessa ficará sem resposta — por cada promessa falsa, entregaremos uma obra feita”.

Perante centenas de apoiantes, autarcas, militantes, jovens da JSD e figuras locais, o atual presidente da Câmara sublinhou o “orgulho em servir a Feira” e apresentou um plano ambicioso para os próximos anos. “Quero uma Feira que não estacione no conforto do que já alcançámos, mas que exija sempre mais — mais para os jovens, mais para os seniores, mais para cada freguesia”, afirmou.

15 meses de governação como cartão de visita

O discurso arrancou com um agradecimento aos que construíram o concelho “etapa a etapa”, desde os autarcas mais antigos aos atuais presidentes de junta. Com emoção, recordou os seus pais e dirigiu-se às filhas para prometer “um futuro com esperança na terra, não a milhares de quilómetros”.

Amadeu Albergaria fez um balanço dos primeiros 15 meses à frente da autarquia, assumidos em março de 2024, após a saída do anterior presidente Emídio Sousa. “Aumentámos em 40% as verbas para as juntas, lançámos programas de saúde e educação como nunca antes, abrimos novas Unidades de Saúde Familiar, requalificámos património, investimos no desporto e devolvemos dignidade ao centro histórico e às freguesias”, detalhou.

Entre os projetos em destaque, referiu a Piscina de Canedo, a nova Pista de Atletismo de São João de Ver, a conclusão do novo centro escolar de Paços de Brandão, a requalificação do Mercado Municipal e o arranque do novo Tribunal Judicial — “o maior do distrito de Aveiro”, sublinhou.

Visão de futuro: cultura, habitação e coesão social

A candidatura de Amadeu Albergaria assenta numa promessa clara: continuidade com ambição. Prometeu “a maior expansão cultural do concelho”, um novo plano municipal para a juventude, o reforço das políticas de apoio aos seniores e uma aposta estratégica na habitação: “Não vamos empurrar os nossos jovens para Mirandela ou Bragança. Vamos garantir que podem ficar na Feira, junto dos seus, com habitação acessível e digna”.

O desporto também é uma aposta clara. “Queremos ser referência nacional em políticas desportivas”, disse, elogiando o movimento associativo e as coletividades locais. E anunciou um Plano de Coesão para as freguesias, especialmente para aquelas que recentemente recuperaram a autonomia administrativa, garantindo-lhes mais recursos e apoio técnico.

“Não nos deixaremos distrair pelo ruído”

Crítico da oposição, Amadeu Albergaria alertou para o que classificou de “paixões de verão” e “promessas sem substância”. E deixou o aviso: “Aos que nada propõem, responderemos com trabalho. À insinuação, responderemos com seriedade. À mentira, com verdade. E por cada promessa falsa, responderemos com uma obra concreta”.

Com um estilo firme, mas sereno, garantiu que o projeto que lidera “não para, não se intimida, e está preparado para continuar a transformar Santa Maria da Feira num concelho coeso, moderno, empreendedor e sustentável”.

A encerrar, sublinhou o espírito de equipa que lidera: “Em julho, no Europarque, vamos apresentar as nossas listas às 31 freguesias. Seremos uma só equipa, com um só objetivo: continuar a construir a Feira com as pessoas e para as pessoas. Vamos todos juntos, porque juntos somos imparáveis”.