Cartaz da Viagem Medieval inspirado nos filmes épicos

O cartaz oficial da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, lançado simbolicamente nas plataformas digitais a 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, gerou um grande impacto junto dos milhares de seguidores, que se revelaram surpreendidos com o conceito cinematográfico adotado e ansiosos com a chegada de mais uma edição desta recriação histórica, que é património de Santa Maria da Feira e de Portugal.

A imagem que sustenta o cartaz destaca-se pela inspiração nos filmes épicos, que também caracteriza os conteúdos da Viagem Medieval, sobretudo o espetáculo militar de grande formato, e diferencia-se pela estética da dupla exposição de elementos, fundindo a fotografia e a arte digital.

A figura imponente de D. Afonso V, que criou o Condado da Feira, incorpora o castelo medieval da Terra de Santa Maria e alguns elementos de cariz militar, que remetem para as investidas do rei no Norte de África, sintetizando um reinado marcado por conquistas e conflitos de sucessão, com destaque para importantes episódios da história local.

As imagens do ator Sérgio Oliveira, que veste a pele de D. Afonso V, e do Castelo da Feira, que assume particular protagonismo neste reinado, foram captadas pelo prestigiado fotógrafo Frederico Martins, CEO e fundador da Lalaland Studios, e a arte digital esteve a cargo de José Paulo Reis.

O conceito e a composição gráfica do cartaz são da responsabilidade dos departamentos de Comunicação do Município de Santa Maria da Feira e da empresa municipal Feira Viva, que propuseram uma imagem impactante, inspirada em cartazes recentes de filmes épicos, mas com particularidades muito próprias e, por isso, difíceis de replicar, que resultaram num produto diferenciador.

Recorde-se que, em março deste ano, a organização da Viagem Medieval anunciou Sérgio Oliveira como o ator escolhido para encarnar D. Afonso V, figura central da próxima edição da recriação histórica de Santa Maria da Feira. Depois de uma década de representações que arrebataram o público do evento em espetáculos de grande e médio formato, o jovem de 27 anos foi apresentado como uma escolha unânime e acolhido com grande entusiasmo pelo meio associativo local e aficionados pelo evento.

Durante a Viagem Medieval, Sérgio Oliveira vestirá a pele de D. Afonso V, que entrou para a história com o cognome de O Africano, por ter conquistado as praças de Alcácer Ceguer, Anafé, Arzila e Tânger, no Norte de África. Foi também o rei que criou o Condado da Feira, concedendo título a Rui Pereira, senhor da Terra de Santa Maria e de seu Castelo. Trata-se de um longo reinado de 49 anos, marcado por conquistas, conflitos de sucessão e intrigas, que vão inspirar 12 dias de animação e recriações históricas.

Organizada pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, empresa municipal Feira Viva e Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho, a XXVIII Viagem Medieval em Terra de Santa Maria vai realizar-se de 30 de julho a 10 de agosto no centro histórico de Santa Maria da Feira, recriando o reinado de D. Afonso V, com enfoque no Condado da Feira.