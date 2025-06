A realidade autárquica em destaque no Rotary Clube da Feira

O Rotary Clube da Feira levou a efeito a reunião de jantar e conversa dinamizada por Gil Ferreira, Vereador do Pelouro da Cultura, Educação, Juventude e Turismo, tendo como tema “A realidade autárquica” no dia 5 de junho no Restaurante “Taberna do Xisto”.

Gil Ferreira apresenta-se como português, filho de pais emigrantes, professor, político local, europeísta e regionalista, para alem de músico, gestor cultural e político nascido em 1981. É, desde 2013, Vereador na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com a tutela dos pelouros da Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus até 2021 e, desde então, com a tutela da Cultura, Educação, Juventude e Turismo.

No exercício das suas funções públicas é membro dos Grupos Temáticos de Educação, Cultura e Turismo do Eixo Atlântico, membro do Conselho de Câmaras Municipais – Educação, Cultura e Turismo – da Área Metropolitana do Porto, representante da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira no Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves, presidente da assembleia geral da empresa municipal Feira-Viva Cultura e Desporto E.M. e presidente da direção da Orquestra e Banda de Jovens do Concelho de Santa Maria da Feira. É ainda, desde 2014, o diretor executivo do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira.

Iniciou os seus estudos artísticos em 1997 na Academia de Música de Santa Maria da Feira, onde concluiu o 8.º ano de guitarra clássica. Paralelamente, entre 1998 e 2004, frequentou a Escola de Jazz do Porto. Licenciou-se em Guitarra Performance, pela Universidade de Aveiro, instituição onde, em 2012, concluiu o Mestrado em Pedagogia da Música com a investigação académica “A iniciação à guitarra clássica em videochamada”.

Em 2021 concluiu o Programa Intensivo de Gestão na Católica Porto Business School. Possui ainda certificações em Gestão de Projetos (2022) e como Chief Sustainability Officer (2024) pela Católica Porto Business School.

Durante o processo de aprendizagem frequentou várias masterclasses com maestros como Alberto Ponce, Roberto Aussel, Jozef Zsapka, Dejan Ivanovic, Pedro Rodrigues, Paulo Amorim, Paula Marques.

Está envolvido em projetos de voluntariado cultural desde os 13 anos e, entre 2007 e 2013, integrou a direção do Centro Cultural Orfeão da Feira, tendo liderado projetos como a Oficina d’Artes – Teatro, Música e Dança Escola, Temporada de Concertos de Jazz no Orfeão da Feira (2007 a 2012) ou Festival de Guitarra Terra de Santa Maria como Diretor Artístico.

Vereador do Pelouro da Cultura, Educação, Juventude e Turismo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, iniciou a conversa no Rotary Clube da Feira com uma apresentação genérica do concelho que atualmente tem 136 674 residentes, em termos de exportações em 2024 traduziram-se em 1 506 427 135€. Em 2023 o Concelho da Feira possuía 17702 empresas e o volume de negócios em 2023 foi de 6 001 149 413€.

Relativamente ao ecossistema cultural do Município existem 313 entidades dividas por 9 áreas: teatro, música, dança, cultura tradicional: etnografia, folclore e artesanato; artes plásticas e visuais; pesquisa, Investigação e edição; cinema e audiovisual; projetos interdisciplinares e outros; outras áreas. O volume de negócios das empresas de atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas foi de treze milhões, quinhentos mil euros e o investimento do Município de Santa Maria da Feira em 2023 foi de três milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta euros e sessenta cêntimos.

Na área da Educação o Município tem 89 estabelecimentos escolares (112 edifícios), juntando-se 5 operadores do Ensino de Formação Profissional. 12862 alunos estudam no Concelho de Santa Maria da Feira, assim distribuídos: educação pré-escolar (2017); 1º ciclo do ensino básico (4213); 2º ciclo do ensino básico (1852); 3º ciclo do ensino básico (3164); Cursos de Educação Formação (16), Ensino secundário (1123), Cursos Profissionais (433) e EFA (44).

Gil Ferreira nesta conversa no Rotary Clube da Feira, explanou a implementação dos diferentes modelos de Gestão da Programação, de Gestão da Produção, da Gestão dos Museus, da Gestão Escolar, da Gestão de Atividades Educativas Não Formais, da Governança Participada, da Gestão do Turismo, da Gestão de Atividades para a Juventude.

A atividade de Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira esteve em destaque, uma vez que foi galardoada em 2024 com o Prémio Maria José Moura – Boas Práticas em Bibliotecas Públicas 2023 e referenciada, com base nos dados recentemente divulgados pela Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, como a biblioteca pública que mais livros e música emprestou em 2023 e mais investiu em documentos, tornando-a numa referência nacional. Gil Ferreira referiu-se a outros programas como o Programa Natação para Tod@as, o Apoio extraordinário para visitas de estudo lúdico-pedagógicas, o PAC Programa de Apoio à Cultura; a CACL – Chamada de Apoio à Criação Local; Sabores Imaginarius; temperART – Open Call Internacional; Concurso Capital Concelhia da Cultura; Chamada Aberta de Circo Contemporâneo para a Noite Europeia do Circo; Frequência Z (potenciar novos valores e conteúdos emergentes); PARP – Património de Apoio à Recuperação do Património (a lançar no 2º semestre 2025); Novo Modelo –Atividades de Enriquecimento Curricular; Novo Modelo de Gestão do Mercado Municipal e Certificação de Santa Maria da Feira como Destino Turístico Sustentável. Por último, Gil Ferreira, sublinhou a importância do trabalho em rede, uma vez que é determinante para o desenvolvimento de diferentes atividades, nomeadamente: CLICK –Literacias para o Mundo; RTCP – Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses; Circostrada Network e UNESCO Creative Cities Network.