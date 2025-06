“Ouvir Pigeiros” discutiu desafios da comunidade

No passado dia 13 de junho, a freguesia de Pigeiros foi palco de um encontro cívico que reuniu dezenas de habitantes num verdadeiro exercício de cidadania. O objetivo? Refletir sobre os desafios da comunidade, partilhar ideias e iniciar um processo participativo de construção do futuro local.

O encontro começou com uma análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) sobre o estado atual da freguesia. O diagnóstico deixou claro que há uma necessidade urgente de agir face a problemas que afetam o dia a dia dos habitantes.

Durante a sessão, foram abordadas diversas áreas prioritárias para a população, incluindo a limpeza e manutenção de estradas, passeios e zonas verdes, a habitação, a educação, a ação social, a cultura, o associativismo, o desporto e a renovação geracional.

O momento mais marcante da iniciativa foi a adesão e participação ativa dos Pigeirenses, que trouxeram à discussão propostas concretas e demonstraram um forte espírito de compromisso e preocupação com a freguesia.

“Foi uma demonstração clara de que, quando a comunidade se une, consegue fazer a diferença”, referiram os responsáveis pelo encontro, agradecendo a presença e o envolvimento de todos.

Este evento marca o início de um percurso mais colaborativo e transparente na definição das prioridades locais. “O futuro de Pigeiros constrói-se com todos e para todos”.