Festival de Folclore “Lavradeiras/2025” enche Largo da Igreja de São João de Ver com tradição

No passado dia 7 de junho, realizou-se o Festival de Folclore “Lavradeiras/2025”, e foi mais uma vez, uma afirmação da excelência cultural e organizativa do folclore português.

Realizado no emblemático Largo da Igreja Matriz de S. João de Ver, o evento destacou-se pela qualidade sonora, pela iluminação bem trabalhada e por um palco que proporcionou condições ideais a todos os participantes, num espaço acolhedor e repleto de público entusiasta.

A receção oficial aos grupos convidados decorreu na sede da Junta de Freguesia de São João de Ver, num gesto de hospitalidade que reforça o espírito de confraternização entre os diferentes representantes da cultura tradicional.

O cartaz contou com a participação, para além do organizador, Grupo Folclórico “As Lavradeiras de São João de Ver”, (Stª Mª da Feira), do Rancho Folclórico e Etnográfico de Trancoso (Trancoso), do Rancho Folclórico “As Ceifeiras de Valadares” (Baião), do Grupo de Danças e Cantares de Perre (Viana do Castelo) e do Grupo de Baile e Música Tradicional “A Carballeira de Cercio”, vindo de Pontevedra, Espanha – evidenciando também a dimensão ibérica e integradora do festival.

A organização pautou-se por um rigor técnico assinalável, proporcionando um espetáculo coeso, vibrante e fiel às tradições, tanto no plano artístico como logístico. O público foi presenteado com momentos de grande beleza, autenticidade e emoção, num evento que reforça a importância de manter viva a herança imaterial das comunidades.

Foi concretizado mais um evento de elevada qualidade, ao serviço da cultura tradicional e popular portuguesa, enaltecendo o trabalho contínuo em prol da preservação e valorização do folclore.