Hospital de Ovar passa a contar com nova Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência

A nova valência de Psiquiatria da Infância e Adolescência, localizada no Hospital de Ovar, que inclui hospital de dia, prevê a realização de cerca de 600 consultas por ano

A Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga (ULSEDV) passa a contar com uma nova Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência, localizada no Hospital Francisco Zagalo, em Ovar.

A Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência conta com respostas de consulta de Pedopsiquiatria, consulta de psicologia infantil, consulta de avaliação de perturbações do espectro do Autismo, consulta de primeira infância (0-5 anos) e intervenções psicoterapêuticas e psicoeducativas. A consulta de Pedopsiquiatria é realizada por médicos especializados em saúde mental infantil, focando no diagnóstico e tratamento de distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, perturbações do comportamento e outras condições que afectam o desenvolvimento emocional e social da criança. A consulta de psicologia infantil proporciona acompanhamento psicológico voltado para dificuldades emocionais e comportamentais, utilizando técnicas como terapia cognitivo-comportamental, terapia de apoio e outras abordagens psicoterapêuticas adaptadas à idade da criança. A consulta de avaliação de perturbações do espectro do Autismo foca na identificação precoce de sinais associados ao TEA [Transtorno do Espectro de Autismo], realizando avaliações detalhadas que permitem compreender o perfil neuropsicológico da criança e delinear estratégias de intervenção adequadas. A consulta de primeira infância (0-5 anos) centra-se na detecção precoce de dificuldades no desenvolvimento emocional, social e cognitivo, permitindo intervir precocemente em factores que possam impactar o bem-estar futuro da criança. Por fim, as intervenções psicoterapêuticas e psicoeducativas incluem um leque de estratégias terapêuticas voltadas para a melhoria das competências emocionais, sociais e comportamentais da criança, ajudando-a a desenvolver mecanismos de adaptação e promovendo um desenvolvimento saudável em todas as fases da infância e adolescência.

Para a Directora do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ULS Entre Douro e Vouga, Sílvia Tavares, a Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Ovar “permite uma resposta de maior proximidade para os utentes de Ovar, reduzindo as deslocações e potenciando a adesão às consultas. Esta proximidade optimiza a intervenção terapêutica por aproximação dos técnicos ao contexto vivencial do utente e melhoria da articulação comunitária”.