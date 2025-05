Praia de São Pedro de Maceda perde Bandeira Azul em 2025

A Praia de São Pedro de Maceda, no concelho de Ovar, deixou de ser distinguida com a Bandeira Azul para a época balnear de 2025. Este galardão, atribuído pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), reconhece praias que cumprem critérios rigorosos de qualidade da água, segurança, gestão ambiental e serviços.

No Centro, além da Praia de São Pedro de Maceda, também perderam a Bandeira Azul as praias fluviais de Côja (Arganil), Louçainha (Penela), Mâmoa (Santa Maria da Feira) e Bogueira (Lousã). Apesar destas perdas, a região Centro conta agora com 33 praias costeiras galardoadas (mais uma do que em 2024) e 16 praias interiores.

No concelho de Ovar, mantêm-se galardoadas as praias de Esmoriz, Cortegaça e Furadouro, que poderão hastear a Bandeira Azul no Verão de 2025.

A nível nacional, Portugal alcançou um novo recorde, com 444 Bandeiras Azuis atribuídas: 404 em praias, 18 em marinas e 22 em embarcações ecoturísticas. O país ocupa a 6.ª posição entre os 51 participantes do programa internacional. Este ano, destaca-se ainda o regresso das praias de Sintra à lista e a entrada de novos municípios como Cuba e Alcanena.

A cerimónia oficial de hastear da primeira Bandeira Azul em praia costeira será a 3 de Junho, em Santa Cruz da Graciosa, Açores.