Concelho de Espinho perde Bandeira Azul em três praias

No dia 30 de Abril a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) anunciou numa cerimónia realizada no Aquário Vasco da Gama, em Algés, Oeiras, as 404 praias galardoadas com Bandeira Azul em 2025.

No Concelho de Espinho as praias galardoadas foram a Praia da Baía, Praia Rua 37 e a Praia de Paramos. Em relação a 2024, perderam a Bandeira Azul a Praia da Seca, Praia Frente Azul e a Praia Pau da Manobra, em Silvalde.

Segundo dados divulgados pelo Turismo de Portugal no Norte foram 84 lugares galardoados em 15 concelhos. Incluem 75 praias costeiras, nove praias interiores, duas embarcações ecoturísticas e sete centros azuis. Ter a Bandeira Azul hasteada no areal significa que cada praia reúne todas as condições para frequência de banhistas, quer a nível da qualidade da água do mar, quer de segurança no espaço. Com o número total de Bandeiras Azuis atribuídas Portugal ocupa o 6.ºlugar entre os 63 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul.