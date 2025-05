Travessa do Paço Velho em Anta continua ao abandono há mais de 20 anos

Moradores queixam-se da falta de condições básicas numa rua sem pavimento, passeios, água ou saneamento

A Travessa do Paço Velho, localizada na freguesia de Anta, no concelho de Espinho, permanece em estado de degradação há mais de duas décadas. A via continua por pavimentar, sem passeios e sem acesso a infraestruturas básicas como rede de água e saneamento. O abandono prolongado tem gerado indignação entre os moradores, que denunciam também a presença frequente de lixo e situações de perigo.

O piso em terra batida dificulta a circulação de veículos e peões, sobretudo em dias de chuva, quando se formam poças e lama. A ausência de passeios obriga os transeuntes a caminhar pelo meio da estrada, aumentando os riscos de acidentes. O local apresenta ainda sinais de acumulação de resíduos, agravando o estado de insalubridade.

Apesar das sucessivas queixas apresentadas ao longo dos anos, não se verificam intervenções por parte da Câmara Municipal de Espinho. A falta de resposta efetiva leva os residentes a considerar que a zona tem sido, sistematicamente, negligenciada.

A situação da Travessa do Paço Velho levanta preocupações não só ao nível da segurança, mas também da qualidade de vida de quem ali reside. Os moradores continuam a aguardar por uma intervenção que ponha fim a um cenário que consideram inaceitável.