D. Roberto Rosmaninho Mariz visita Arada, a terra onde os fiéis devem “semear”

O Bispo Auxiliar do Porto, D. Roberto Rosmaninho Mariz, esteve na freguesia de Arada de 5 a 9 de Março, em celebração da Visita Pastoral no âmbito do Jubileu Católico. O padre Paulo Bladek acompanhou o bispo em todas as atividades, reforçando a importância da união e da liderança pastoral no seio da comunidade. Durante esses dias, a comunidade local teve a oportunidade de participar em diversas atividades religiosas e encontros, proporcionando momentos de fé e união, bem como de questionamento e auto-crítica.

A visita teve início na tarde do dia 5 de Março, com uma recepção calorosa na Igreja Matriz. D. Roberto visitou a Escola da Murteira e dedicou tempo aos doentes e mais frágeis da comunidade aradense. A programação do dia foi concluída com uma Eucaristia especial na Igreja Matriz, marcando o início solene da Quaresma com a imposição das cinzas.

No segundo dia, o Bispo continuou suas visitas, desta vez na Escola do Outeiral, onde foi recebido pelos alunos e professores do estabelecimento, que conquistou facilmente com o seu carisma e boa disposição. D. Roberto também visitou comerciantes e indústrias locais, reforçando a importância da fé no quotidiano da comunidade: entre os quais a Ciclo Valdemiro, a padaria O Redondo e o café Xop-Xop. A visita de maior nomeada deu-se na fábrica da japonesa Toyota: recebido por um dos engenheiros da empresa, que lhe apresentou brevemente a história de Salvador Caetano, o fundador. No final, D. Roberto procedeu a uma celebração informal, na qual abençoou a empresa desejando os maiores sucessos, sempre com a humanidade e a ecologia em vista. À noite, celebrou uma Eucaristia na Capela Nª Srª do Desterro e se encontrou com os crismandos da Paróquia.

O terceiro dia foi dedicado a fortalecer laços com o setor económico e desportivo da freguesia. O Bispo visitou várias empresas e instalações desportivas, entre as quais o campo do Arada Atlético Clube, e teve um encontro produtivo com o Conselho Económico e Corpos Sociais da Fábrica da Igreja. A noite foi marcada por uma Eucaristia na Capela de S. Lázaro e um encontro animado com catequisandos, pais e catequistas.

No penúltimo dia, a Assembleia Paroquial contou com a presença de D. Roberto, onde foram discutidas questões importantes para a vida da comunidade. No encontro, D. Roberto apelou ao compromisso e à fé: “O bispo não traz um cardápio de soluções. A Visita Pastoral é uma oportunidade da Paróquia se olhar ao espelho: ver as coisas boas, as fragilidades e os objetivos.” Reforçou também o princípio da sinodalidade, segundo o qual “o dizer mal está proibido”, privilegiando a escuta do outro, bem como os pilares da liturgia e da evangelização “sem chegar ao proselitismo”. E por fim, deixou uma mensagem de esperança: “Dizem que estes tempos são difíceis. Mas conheçamos a história: houve outros tempos bem difíceis! E este é o tempo em que Deus nos deu a graça de viver. A vós compete semear. Jesus nunca mandou os apóstolos colher frutos, separar o trigo do joio. O Senhor faz esse trabalho. Aos fiéis cabe semear e arejar a terra.” Seguiu-se a Eucaristia da Comunidade, que foi um momento de grande recolhimento e solenidade. Mais tarde, o Bispo teve um encontro com o executivo da UFO, liderado por Bruno Oliveira, e representantes de movimentos, coletividades e grupos da freguesia, entre os quais o histórico grupo “Os Fogueteiros de Arada”.

A Visita Pastoral culminou no dia 9 de Março, com um encontro comunitário no adro da Igreja e uma Eucaristia Crismal, onde vários jovens receberam o sacramento do Crisma. O dia terminou com um almoço comunitário, promovendo um espírito de confraternização e partilha.