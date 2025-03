Celebrações do meio século do Grupo Cultural de Guetim tiveram casa cheia

Foram mais de uma centena os guetinenses que visitaram a Exposição organizada pela associação da freguesia sobre a sua história no desporto, teatro, biblioteca e imprensa. Na sessão solene, a Presidente da Câmara Municipal falou sobre a necessidade de se sentar à mesa com as coletividades de Guetim para decidir o futuro da antiga escola primária.

Este fim de semana trouxe ao Salão Paroquial de Guetim momentos de autêntico convívio e recordação, que uniram a população guetinense. Para festejar os 50 anos do Grupo Cultural de Guetim, foi organizada uma exposição com artefactos, fotografias, livros, equipamentos de futebol, jornais antigos, entre outros, que contaram um pouco da história da coletividade, do desporto ao teatro, passando também pela biblioteca e o ‘Notícias de Guetim’.

A exposição teve a curadoria de Gonçalo Valente e esteve patente no Salão Paroquial entre os dias 22 e 23 de fevereiro. Mais de uma centena de guetinenses de todas as idades fizeram questão de passar pelo espaço e recordar as gentes da terra e a freguesia.

No domingo, dia 23, assinalou-se oficialmente o aniversário do GCG com uma eucaristia e romagem ao cemitério em honra dos sócios, da parte da manhã, e uma sessão solene, da parte da tarde. A gala contou com a atuação do Grupo de Jovens do Grupo Cultural de Guetim, que foi responsável por diversos momentos de música e dança. Foi também apresentado o novo número do NG e foram homenageados os promotores da fundação do GCG, sendo ainda galardoado o sócio número 1, Manuel Santos.

A cerimónia contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, da Presidente da Assembleia Municipal, Joana Devezas, do Presidente da Junta de Freguesia de Anta e Guetim, Nuno Almeida, o Presidente da Assembleia de Freguesia, Pedro Guilhermino, e o pároco guetinense Sérgio Leal.

No final, o Presidente da Direção do GCG também discursou e ainda recebeu uma lembrança das mãos da Presidente da Câmara, em nome do grupo. Ilídio Moreira no seu discurso fez uma homenagem a José Adelino Nunes, Presidente do Conselho Fiscal, que faleceu em janeiro. Referiu ainda a importância de dignificar a coletividade com um espaço para a sua sede, apontando a antiga Escola Primária como o local ideal, tendo em conta que está inutilizado de momento. A Presidente da Câmara Municipal mostrou abertura a encontrar junto do tecido cultural de Guetim uma solução para esse equipamento do município.

Para fechar o evento cantaram-se ainda os parabéns ao Grupo Cultural de Guetim e foi servido um porto de honra e bolo por todos os presentes.

Criado por um grupo de guetinenses proativos e com um espírito de associativismo bem vincado, o Grupo Cultural de Guetim foi fundado em 1975 para servir a comunidade. A 23 de fevereiro de 1975 foi aberta a biblioteca do GCG, sendo que apesar da dimensão da freguesia, esta conseguiu iniciar o seu propósito com um espólio de 568 livros e 589 revistas, o que, para a época, foi bastante significativo, transformando-se no maior e mais completo espaço cultural de Guetim. Durante vários anos foram levadas a cabo diversas atividades pelo grupo, destacando-se a dinamização do desporto na freguesia, nomeadamente, com a criação de uma equipa de futebol e outra de atletismo, bem como a organização de diversas peças de teatro no salão nobre da Junta de Freguesia.