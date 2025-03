No dia do 9.º aniversário autarquia presenteia Bombeiros de Espinho

No passado dia 1 de Março, o Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho celebraram o seu 9.º aniversário, no seu quartel em Silvalde. Na cerimónia foram entregues louvores e diversas condecorações aos bombeiros, nomeadamente, por tempo de serviço, com o reconhecimento do seu serviço, disponibilidade e dedicação à comunidade espinhense. A presidente da autarquia, Maria Manuel Cruz anunciou mais apoios à corporação espinhense.

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Pedro Louro destacou como elementos fundamentais para o sucesso operacional e estabilidade financeira o “elevado nível de alinhamento, empenho e disponibilidade dos bombeiros, a relação de excelência com a Direção e o esforço que esta faz em acolher os desafios propostos e a forte parceria institucional existente com o Munícipio de Espinho”. O responsável enalteceu e reconheceu o apoio prestado pelo actual executivo munícipal ao corpo de bombeiros nos últimos anos sublinhando que o protocolo plurianual foi reforçado e renovado para os próximos cinco anos, bem como, ainda outros investimentos.

Apontou o Curso Profissional de Bombeiro (a decorrer com duas turmas), a recruta em curso e a Escola de Infantes e Cadetes como a esperança para colmatar a falta de voluntários, bem como, aumentar a profissionalização na área combatendo assim,a dificuldade na atracção e retenção de novos bombeiros.

A presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz afirmou estar “a trabalhar para garantir que os bombeiros têm os meios necessários para desempenhar a sua missão com eficácia e em segurança”. Em dia especial para a corporação espinhense, Maria Manuel Cruz anunciou a disponibilidade do munícipio em criar uma quarta Equipa de Intervenção Permanente. Segundo a autarca, a proposta já foi apresentada à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e vai possibilitar reforçar a actividade nos períodos de maior exigência operacional, assegurando uma resposta célere e eficaz em situações de emergência.

Outra das novidades apresentadas pela presidente do executivo municipal foi a aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndios, que vai substituir o existente com 27 anos de serviço. O investimento superior a 251 mil euros tem como objectivo melhorar as condições de prevenção de combate a incêndios, reforçando a segurança, quer dos operacionais, quer da população.

Os dois compromissos assumidos pela autarquia refletem o investimento do munícipio implementado desde 2022, no valor superior a 2,2 milhões de euros na Proteção Civil e no apoio aos bombeiros. O reforço da colaboração da autarquia com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários assegura anualmente um apoio financeiro de 609 mil euros, com aumentos previstos de dois por cento ao ano, até 2025.