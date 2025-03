Inauguração da base do DSA do Município de Espinho

No dia 1 Março foi inaugurada a base do Dispositivo de Salvamento Aquático (DSA) do Município de Espinho, localizada na Praia dos Pescadores, em Silvalde. O equipamento integra o Plano Municipal de Acção Local para Assistência a Banhistas e Salvamento Aquático e representa um investimento total do município de cerca de meio milhão de euros. Os Bombeiros do Concelho de Espinho são os responsáveis pela sua operacionalização através do seu dispositivo especial em funcionamento desde 2019. Ali, funcionará também, e em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros, uma Unidade Local de Formação Especializada em Salvamento Aquático.

Desde o início do mês de Março que o Município de Espinho conta com novas instalações destinadas ao DSA. No seu discurso o comandante dos Bombeiros do Concelho de Espinho, Pedro Louro recordou o dia em que assumiu funções em 2015, após a fusão dos dois corpos de bombeiros existentes em Espinho e a herança de “competências de salvamento aquático” e de “uma história de heroicos salvamentos no mar ao longo de décadas”, efeito de uma resposta operacional “frágil, volátil e nem sempre especializada”.

Falou das dificuldades que enfrentaram, com os eventos no mar primeiro em 2017, onde dois jovens perderam a vida, e em 2018 quando um homem faleceu depois de ter salvo a sua família. Segundo Pedro Louro, nesse ano as praias de Espinho contrariamente ao esperado e diferente dos anos anteriores, não tiveram meios monitorizados colocados pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) “condicionando bastante” a intervenção dos bombeiros “sobretudo fora das unidades balneares”.

A visão sobre o assunto mudou com a vinda do Campeonato Internacional de Desportos Náuticos, em 2019, que fez com que o município investisse em meios de salvamento monitorizado e em equipamentos para formar “em tempo recorde” uma equipa especializada. Nascia assim, o Dispositivo de Salvamento Aquático (DSA).

O dispositivo está disponível 365 dias por ano, com grau de empenhamento e prontidão consoante o risco. Segundo Pedro Louro, entre 2019 e 2024 foram registadas 797 ocorrências nas praias de Espinho, com 219 a utilizarem recurso a meios de salvamento aquático e 214 com necessidade de evacuação para a Unidade Hospitalar. A “experiência acumulada, formação e o treino constante” do DSA do corpo de bombeiros do Concelho de Espinho e o não registo de nenhuma morte ou ferido grave desde o início a sua atividade transformaram-no “num modelo de referência nacional”.

O responsável recordou ainda as condições de trabalho “extremamente precárias” dos últimos anos, primeiro no areal e depois nos armazéns de pesca deixando uma palavra de agradecimento à comunidade piscatória pelo apoio prestado e ao executivo, dirigindo-se em especial a Maria Manuel Cruz, por ter tornado as instalações do DSA possíveis.

Reconheceu a mais-valia do investimento do município na aquisição de uma mota de água e uma moto quatro e na instalação de uma Unidade Local de Formação Especializada em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros.

O comandante dos Bombeiros do Concelho de Espinho, Pedro Louro, também responsável da Proteção Civil Municipal fez ainda referência ao Plano Local de Assistência a Banhistas e Salvamento Aquático de Espinho aprovado recentemente, que assenta em “cinco objectivos e dez acções,” implementadas na cidade “grande parte delas nos últimos dois anos”.

Terminou referindo-se à ligação ao mar e às características da cidade de Espinho que se traduzem na actividade piscatória, desportos náuticos, competições internacionais e turismo ao longo do ano e que têm na base e restantes meios uma “resposta estratégica às necessidades de segurança e assistência aos banhistas do concelho tornando as praias de Espinho, espaços mais seguros, não apenas durante a época balnear.” Para Pedro Louro “é um compromisso com a proteção da comunidade e dos seus visitantes” e “um avanço significativo na gestão balnear, colocando a segurança no Centro das prioridades locais e demonstrando um exemplo de responsabilidade e inovação em território costeiro.”, concluiu.

O vice-presidente da Associação Humanitária de Bombeiros do Concelho de Espinho, José Ferreira realçou a mais-valia da base para a “segurança e bem-estar da comunidade espinhense”, bem como, para o reforço do “prestígio de Espinho como destino de férias balneares”. Destacou ainda o papel do bombeiro na salvaguarda da vida humana dentro e fora do mar e sublinhou a importância de estes “desempenharem as suas funções em segurança e com o brio que lhes é reconhecido.”

A presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, começou por designar, este, “um dia histórico para Espinho” significando a base do DSA a concretização de “um compromisso essencial para garantir mais segurança na frente marítima e melhores condições de trabalho para os profissionais que todos os dias protegem vidas no mar.” “Com esta nova base colocamos um ponto final em anos de precariedade e damos um passo decisivo para reforçar a prontidão, a capacidade de resposta e eficácia das equipas de salvamento.”, continuou.

Maria Manuel Cruz referiu que a base do DSA faz parte de um plano estratégico que “coloca Espinho na vanguarda da segurança balnear a nível nacional” cujo, investimento municipal previsto entre Janeiro de 2022 e o final deste ano é de 850 mil euros na área do salvamento aquático. “Este é o maior investimento de sempre na segurança das nossas praias e reflecte um compromisso inequívoco com a protecção das pessoas.”, afirmou. Disse ainda que do investimento “cerca de meio milhão de euros” destinou-se “à construção da base, aquisição do seu equipamento e às equipas especializadas que vão operar o DSA”.

Quanto aos investimentos que integram o Plano de Acção Local Para Assistência a Banhistas e Salvamento Aquático criado para Espinho e aprovado na última reunião de Comissão Municipal de Protecção Civil, a presidente do executivo municipal destacou a aquisição de novos meios de salvamento aquático; presença de nadadores-salvadores nas praias durante todo o ano, bem como, nas piscinas e áreas não vigiadas fora da época balnear; instalação de uma rede de videovigilância nas praias; e a reactivação do posto de primeiros socorros da Praia da Baía. Para Maria Manuel Cruz assim está garantida “uma abordagem estratégica para a segurança balnear do concelho, afirmando Espinho como um exemplo de segurança marítima e balnear”.

“A segurança tem de ser um compromisso de todos sustentado em investimento, estratégia e visão de futuro.”, afirmou. “A partir de hoje Espinho está ainda mais seguro, e é essa a nossa maior vitória.”, assegurou.

No evento teve ainda lugar a demonstração de capacidades operacionais com um exercício de salvamento aquático que envolveu vários meios.