EV-Peraltafil: Fim-de-semana glorioso

A equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, brilhou no passado fim de semana, participando em quatro provas e conquistando diversos pódios e classificações de destaque.

Na Meia Maratona da Primavera, realizada em Santa Maria da Feira, Paulo Pinto teve uma performance de grande nível, alcançando o 2.º lugar da classificação geral e vencendo no escalão M45. A equipa esteve ainda representada por José Almeida e Nuno David, que também completaram a prova com boas prestações.

Em Coimbra, na Neg Run, Carlos Costa foi o grande vencedor, conquistando o 1.º lugar da Geral ao cortar a meta na frente de todos os adversários.

A Meia Maratona de Gaia trouxe mais sucessos para a EV-Peraltafil. Na prova de 10 km, Marco Marques subiu ao lugar mais alto do pódio, ao vencer a classificação geral. No setor feminino, Sara Pereira brilhou ao conquistar o 3.º lugar na Geral feminina. No escalão M50, Leonel Silva destacou-se com um 5.º lugar. Já na distância de 21 km, Renato Sousa terminou num excelente 6.º lugar da Geral. Nesta prova, Rafael Jesus também representou a equipa.

Na Meia Maratona Douro Verde, Manuel Bessa obteve um fantástico 2.º lugar no escalão M50 (12.º na Geral). Na categoria de estafetas, a dupla Ricardo Pereira e Vítor Santos garantiu mais um pódio para a equipa, ao conquistar o 3.º lugar.

Por fim, na manhã de domingo em Lisboa na 17ª Corrida do Benfica, a EV-Peraltafil foi representada por Luis Cruz, Sérgio Gomes, Joaquim Pereira e Nuno David.