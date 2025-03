Juventude Estrada nas meias-finais da Taça Associação Peraltafil

Na fase de grupos da Taça Associação Peraltafil, depois do apuramento do cantinho da Ramboia no Grupo 4, este fim-de-semana foi a vez da Juventude da Estrada conseguir bilhete para a meia-final, Nos grupos 1 e 2 ainda tudo se encontra em aberto.

No Grupo 1, numa partida que colocou frente a frente duas equipas da II divisão, a Associação de Esmojães bateu o Cruzeiro de Silvalde por 2-3, mantendo-se na luta pelo último lugar na meia-final da prova. Já sem possibilidade de conseguir o apuramento, o Cruzeiro não baixou os braços e marcou por duas vezes, por Nuno Guerra e Daniel Vieira, mas ainda na luta pelo apuramento, a Associação conseguiu a vitória com golos de Ricardo Ferreira, Nelson Ribas e Simão Gomes.

Mantendo a toada das derrotas pesadas, os Magos de Anta não conseguem ultrapassar a má fase que atravessam e sofreram uma derrota por 6-0 perante os Morgados de Paramos da II divisão. João Pedro esteve em destaque na partida com a marcação de um hat-trick, sendo os outros três golos da autoria de Fernando Silva, Paulo Pinheiro e Alexandre Nunes.

No Grupo 2, numa partida em que se defrontaram duas equipas da I divisão, desta feita o Rio Largo levou a melhor sobre os Leões Bairristas vencendo pela diferença mínima, com um golo isolado de Neiva. Esta foi uma repetição da partida da última jornada do campeonato, mas nessa partida os Leões venceram por 3-1. Com esta derrota e a vitória do Desportivo da Ponte de Anta, Leões e Rio Largo já não conseguem o apuramento para a meia-final.

Na partida que colocou frente a frente outras duas equipas da I divisão, o Desportivo da Ponte de Anta bateu a Quinta de Paramos por 2-1 e com três vitórias em três jogos disputados é a equipa apurada para a meia-final a disputar no feriado de 1 de maio. O Golo da Quinta de Paramos foi de Ricardo Guedes, mas Alírio Vasconcelos bisou pelo Desportivo, dando a vitória à sua equipa.

No Grupo 3, com uma jornada por disputar, mas com três vitória em outros tantos jogos disputados, a Juventude da Estrada já conseguiu o apuramento para a meia-final da Taça Associação Peraltafil que se disputa no ferido de 1 de maio. Na partida decisiva desta competição a Juventude da Estrada venceu o GD Idanha por 2-1, numa partida muito renhida que o Idanha jogou em casa. Leandro marcou para a Idanha, enquanto os dois golos da Juventude foram de Leo e Alex.

Depois de dois empates e uma derrota, a AD Guetim obteve a sua primeira vitória nesta prova, mas o resultado positivo perante o Império de Anta não foi suficiente para impedir o apuramento da Juventude da Estrada. No jogo disputado em Cassufas na tarde de sábado, Bruno Resende e Fábio Silva marcaram para os guetinenses, enquanto o golo do Império foi de André Ferreira.