Canedenses mais felizes em Nogueira

Jogo com duas partes bem distintas. Na primeira parte, a equipa do Canedo foi mais objectiva e pragmática e fez dois golos sem resposta. Na segunda parte, o Relâmpago foi claramente superior, conseguindo o empate cedo, dispôs de muitas boas ocasiões de golo, mas não conseguiu o empate, que até seria justo.

Num relvado algo pesado e irregular, a equipa do Canedo acabou por ser mais pragmática e cedo chegou ao golo. Aos 5′ minutos, um passe de Gustavo Almeida para a sua defensiva, a bola sobrou para Daniel Ié, que driblou o guardião da casa e rematou certeiro para o fundo da baliza.

A equipa do Relâmpago Nogueirense respondia mais em transições rápidas para o ataque, não conseguindo criar qualquer soberana ocasião de golo, mas os lances de maior perigo surgiram em lances de bola parada.

Os canedenses estavam mais perigosos ofensivamente e aos 33′ minutos nova boa ocasião de golo.

Em cima do intervalo, os forasteiros chegaram ao segundo golo após grande jogada de Sana Mané no corredor esquerdo, que cruzou para trás e Zé Afonso a rematar colocado para o fundo da baliza.

Na etapa complementar, a equipa da casa entrou de rompante e logo aos 49′ minutos dispôs de uma soberana ocasião de golo, mas Roberto rematou para boa defesa do guardião Ayoub.

Aos 51′ minutos, uma boa jogada individual de Wilson ditou o golo do Relâmpago Nogueirense.

A equipa liderada por José Santos estava transfigurada e continuou a criar bastante perigo a nível ofensivo. As oportunidades de golo iam surgindo com alguma naturalidade, uma bola na trave e muita infelicidade na finalização.

A equipa do Canedo tentou gerir a posse de bola, baixou as linhas e explorou mais o contra-ataque. Aos 75′ minutos, os canedenses podiam ter “matado” o jogo, mas a bola foi ao poste e na recarga o remate certeiro foi invalidado por fora-de-jogo.

Vitória arrancada a ferros, mas muito preciosa para os canedenses na luta pela manutenção.