Ronda com vitória importante

A jogar em casa contra o então sexto classificado, Real Nogueirense, o GD Ronda conseguiu uma importante e saborosa vitória por 4-2, depois da partida ter ido para o intervalo com um empate a duas bolas no marcador.

Simão Henriques abriu o marcador para os da casa aos 10’, mas um minuto depois Paulo Silva repôs o empate. O árbitro assinalou grande penalidade para os da casa, com Paulinho a converter e dar nova vantagem ao Ronda, só que aos 33’ nova grande penalidade, mas desta feita para os visitantes, convertida por David Nunes, repôs a igualdade na partida, com que se chegou ao intervalo. Na segunda parte, Paulo Leite bisou na partida (59’) e deu vantagem aos da casa, confirmada por Vando Alves aos 65’.