Sanguedo com vitória sem contestação

Vitória justa, mas que até peca por escassa dado o grande volume ofensivo na segunda parte e as muitas ocasiões de golo desperdiçadas pelos sanguedenses.

Na etapa inicial assistiu-se a um jogo bastante disputado e equilibrado, com poucas oportunidades de golo, mas a equipa da casa acabou por ser bastante eficaz e marcou por duas vezes. Seminha e Sandro foram os autores dos golos, aos 40′ e 45’+2′.

A equipa do Fermedo esteve em bom plano nesta primeira parte, criando muitas dificuldades à equipa da casa, “tapando” todos os caminhos para a sua baliza.

Na etapa complementar, a equipa liderada por José Neves entrou determinada e conseguiu criar inúmeras oportunidades de golo, mas a sua equipa foi bastante perdulária na finalização. Na parte inicial, Pedro Ramalho dispôs de duas soberanas ocasiões de golo, mas foi tremendamente infeliz na finalização.

Aos 70′ minutos e num lance de bola parada, Pedro Ramalho redimiu-se e fez o 3-0.

O jogo foi perdendo algum interesse, acabando por diminuir o seu ritmo e faltando oportunidades de golo. Na parte final, os forasteiros ainda tentaram “entrar” no jogo, mas não conseguiram contrariar os argumentos defensivos da equipa da casa.