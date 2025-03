Vitória do Paços com reviravolta no fim

Paços de Brandão levou de vencida a equipa do Lobão, com os dois golos a surgirem na parte final. Em apenas quatro minutos, os brandoenses perdiam por 0-1, mas Luisinho e Iko Caetano fizeram a reviravolta no marcador.

Entrada determinada na partida por parte dos lobonenses, que cedo inauguraram o marcador por intermédio de Batistuta. Numa jogada desenrolada pelo corredor direito, surgiu um cruzamento para o segundo poste e Batistuta a rematar ao ângulo superior, não dando hipótese de defesa ao guardião brandoense.

A equipa do Paços de Brandão respondeu de pronto e dispôs de duas soberanas ocasiões de golo. Aos 20′ minutos, num lance de bola parada, Vítor Fonseca a rematar para uma grande defesa do guardião João Vitória. A equipa da casa até dispunha de maior ascendente ofensivo, mas só aos 35′ minutos é que surgiu nova soberana ocasião de golo. João Vitória esteve em grande destaque ao efectuar nova boa defesa.

Na etapa complementar, os brandoenses foram claramente mais acutilantes ofensivamente, onde criaram boas oportunidades de golo, mas estavam a pecar na finalização.

Os lobonenses geriram a posse de bola, fizeram o jogo correr de feição para a sua equipa, com algumas paragens e quebras no jogo jogado. As transições rápidas foram algumas, mas sem conseguir ferir o seu adversário.

Na parte final e após uma insistência na área, os brandoenses chegaram ao empate num remate colocado por parte de Lusinho. Volvidos quatro minutos surgiu um penálti justo, que ditou a vitória para a equipa brandoense.