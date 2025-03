AD Ovarense ganha ao último

A jogar perante o último classificado, a AD Ovarense estava obrigada a ganhar, mas não foi fácil chegar ao primeiro golo. Os vareiros tiveram várias oportunidades de golo, mas foram pecando no capítulo da finalização. Explorando mais o passe em profundidade, Tika não conseguiu finalizar da melhor forma e Joseph também dispôs de grande oportunidade, mas não chegou a tempo. Esgueirão e Nogueira foram sendo muito usados na pressão vareira e foi numa boa combinação entre Pedro Martins e Esgueirão que surgiu o ataque que, depois de uma defesa incompleta em cima da linha, permitiu cruzamento que terminou com o cabeceamento de Joseph a abrir o marcador aos 44’, escassa vantagem com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo Jonathan Santos continuou a comandar a defesa do Bustelo, dificultando o ataque vareiro, mas Joseph que já vinha ameaçando, bisou na partida, vantagem que Luís Filipe alargou já perto do apito final.