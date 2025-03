Académica de Espinho vence (2-0) em casa

Em oitavo lugar, a Associação Académica de Espinho bateu a sua congénere de Coimbra por duas bolas sem resposta em partida da 19ª jornada.

Com Ricardo Silva, David Castaño, Gonçalo Santos “Totti”, Pedro Cerqueira e Bernardo Marques no cinco inicial, a primeira parte dos academistas foi tranquila, embora Ricardo Silva tenha defendido um livre direto.

No segundo tempo, os academistas mostraram não querer repetir o mau resultado da primeira volta (6-2) e coube a David Castaño abrir o marcador, Diego Cortez, dos visitantes, levou azul, mas Bernardo Marques falhou o livre direto, cabendo a Gonçalo Santos ‘Totti’ fazer o 2-0 da tranquilidade.

Esta foi uma vitória importante para os academistas, cujos bons resultados não têm aparecido perante o seu público.

Sábado há deslocação a casa do CP Sobreira onde se joga pelas 21.30 horas.