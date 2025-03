Masters do Espinho nas Caldas da Rainha

No passado dia 15 de março, a secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no XX Troféu Cidade Caldas da Rainha Masters OND3 foram alcançados cinco recordes pessoais e 12 pódios.

Este foi um torneio organizado pela Clube de Natação Os Pimpões e realizado nas Piscinas Municipais das Caldas da Rainha, tendo contado com a participação de 291 nadadores, em representação de 44 clubes.

António Canelas (Escalão K) venceu todas as provas em que participou: 50m mariposa, 100m bruços e 100m costas. David Pires (Escalão D) obteve o 1º lugar nos 50m livres e 50m mariposa e o 3º lugar nos 100m Estilos. Yolanda Rienderhoff (Escalão E) classificou-se em 1º lugar nos 100m costas, 2º lugar nos 100m bruços e 5º lugar nos 50m livres. Armando Costa (Escalão H) ficou em 3º lugar nos 100m livres, 4º lugar nos 200m livres e 5º lugar nos 50m livres. Fábio Floriano (Escalão H) ficou em 3º lugar nos 100m bruços, 4º lugar nos 100m estilos e 6º lugar nos 50m livres. Luís Esparragoza (Escalão E) obteve o 3º lugar nos 100m livres, 4º lugar nos 200m livres e 5º lugar nos 50m livres.

A estafeta constituída pelos nadadores Armando Costa, Fábio Floriano, David Pires e Luís Esparragoza conquistou o 2º lugar nos 4x50m estilos.