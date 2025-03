Desporto, superação e um dia para mais tarde recordar. O Europarque deu as boas-vindas à Primavera com uma verdadeira Festa do Desporto que, mesmo em dia de chuva, reuniu mais de 1500 atletas, e respetivas famílias, naquela que foi a primeira edição esgotada da prova. João Alegria e Liliana Cardoso foram os grandes vencedores da 4ª Meia Maratona da Primavera, num dia em que Santa Maria da Feira continuou a gerar memórias para a vida.