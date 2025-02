Lourosa perde (1-0) em Alcochete

No duelo que ditou o arranque da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3, a equipa B do Sporting CP bateu o Lusitânia de Lourosa pela diferença mínima, golo obtido ainda na primeira parte pelo capitão leonino, Manuel Mendonça.

O primeiro pontapé de canto da partida foi para o Lusitânia de Lourosa que entrou bem e ameaçou logo nos primeiros minutos. Miguel Pereira, na entrada da área, rematou em arco, mas a bola bateu no poste. Aos 12’ nova oportunidade com Diogo Castro a encher o pé fora da área, mas a permitir a defesa de Diogo Pinto. Aos 21’ Diogo Castro viu Diogo Pinto fazer uma nova defesa e aos 25’ foi a vez de João Vasco, na sequência de um canto, ganhar nas alturas, mas cabecear ao lado.

Os sportinguistas procuravam assumir o jogo, mas o Lusitânia não cedia espaços, até que, aos 40’, David Moreira encontrou Manuel Mendonça ao segundo poste e, de primeira, o médio encontrou o fundo das redes, numa finalização de classe.

No início da segunda parte o Lusitânia voltou a entrar melhor, colocando em causa a defensiva leonina, mas faltou eficácia. O Lourosa ainda fez um último esforço em busca do golo do empate, mas não conseguiu os três pontos numa partida em que mostrou argumentos, mas onde não teve a pontaria particularmente afinada.

