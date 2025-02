Lourosa quase a chegar aos 100 golos

No concelho de Águeda, o Lusitânia de Lourosa foi ao terreno da Associação Desportiva Travassô triunfar por claros 1-7. Apesar dos tons de goleada, é importante frisar que o Travassô ocupa o 6.º lugar da tabela.

Foi, de resto, mais uma tarde de grande inspiração individual para Paulo Vigário: o pivot de 35 anos, em época de estreia nos aurinegros, somou um poker e segue destacado como melhor marcado do Campeonato Grande Hotel Luso com 24 golos.

Quanto ao jogo, a primeira parte foi menos prolífica em golos. Paulo Vigário inaugurou o marcador, a que se seguiu mais um golo de Caio Vinicius: o ala brasileiro segue com 14 golos na prova, também entre os maiores goleadores.

O 0-2 era o resultado ao intervalo. Na retoma, o Travassô colocou-se a um golo de distância, e isso gerou uma forte reação dos lusitanistas. Paulo Vigário fez o 1-3, Miguel Abreu fez o 1-4. Paulo Vigário chegou depois aos quatro golos, antes do tento final do jogo, apontado pelo guarda-redes João Santos.

Prossegue assim a caminhada imaculada do Lusitânia de Lourosa no campeonato, e com uma marca simbólica à espreita. Mantendo o ritmo goleador, é expectável que em duas a três jornadas a equipa de André Silva chegue aos cem golos marcados. A título comparativo, esta mesma equipa que soma 89 golos em 15 jogos não conseguiu chegar aos 100 golos em 26 jornadas na época passada (anotou 96).