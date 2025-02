ADC Lobão resolve em oito minutos

Jogo bastante equilibrado e repartido em termos de posse de bola na primeira parte. A equipa do Lobão até entrou a criar perigo nos instantes iniciais, mas aos oito minutos Nuno Aparício atirou à trave da baliza de Pedro Carvalho. Na resposta, os lobonenses desperdiçaram soberana ocasião de golo por intermédio de Nuno Rocha, após cruzamento de Zé António. O jogo foi perdendo algum fulgor e só na parte final desta etapa inicial é que surgiram soberanas ocasiões de golo. Primeiro foi Amílcar, que rematou à trave da baliza e depois na sequência de um pontapé de canto, a bola não entrou por mera infelicidade. Na resposta e perto do intervalo, Duarte Gonçalves a rematar para grande defesa do guardião do Lobão.

Na segunda parte, a equipa da casa entrou a todo o gás e Barbosa inaugurou o marcador num lance de bola parada. Na conversão de um pontapé de canto e no meio da confusão surgiu Barbosa a rematar para o primeiro golo. Volvidos apenas oito minutos, numa boa jogada coletiva, Batistuta cruzou para a área e Zé António rematou para o fundo da baliza. A perder por 2-0, a equipa do Águeda respondeu e dominou a partida. Sacra reduziu o marcador e os forasteiros desperdiçaram soberanas ocasiões de golo.

Vitória justa, mas muito suada.