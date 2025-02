Rodrigo Rodrigues medalhado em meeting internacional

A secção de natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no XV Meeting Internacional de Natação da Póvoa de Varzim, prova organizada pela ANNP – Associação de Natação do Norte de Portugal, em parceria com a FPN – Federação Portuguesa de Natação e realizada nas Piscinas Municipais da Póvoa de Varzim.

Neste meeting, que foi a primeira prova em piscina longa da época 2024/2025 em Portugal, estiveram presentes 423 atletas em representação de 42 clubes portugueses, italianos e espanhóis, entre eles, nadadores olímpicos, medalhados europeus e recordistas nacionais. O Sporting Clube de Espinho esteve representado por sete nadadores.

Neste meeting, a classificação foi realizada de forma absoluta, não tendo em consideração o escalão competitivo dos nadadores, destacando-se na prova o tigre Rodrigo Rodrigues (sénior) que nos 100m Costas foi um dos medalhados, tendo alcançado o 3º lugar. Competiu também nos 100m livres e nos 50m livres.

Referência ainda para Rodrigo Rocha (sénior) que obteve lugares de finais em todas as provas que participou. Mariana Azevedo (Juvenil A) obteve o 2º lugar na Final B dos 50m bruços e Guilherme Pinto (júnior) ficou em 3º lugar na Final B dos 200m Mariposa. Competiram ainda João Castro (júnior) e Manuel Oliveira (júnior).

No final da competição foram batidos quatro recordes pessoais e quatro recordes do clube.