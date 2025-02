GD Novasemente afastado da Taça

O Novasemente perdeu por 2-0 com o SL Benfica, no Pavilhão Napoleão Guerra, ficando afastado da Taça de Portugal

Com golos de Natália Detoni e Bruna Carolina, o Benfica eliminou o Novasemente (0-2) nos quartos de final da prova-rainha. Num encontro que, como se esperava, foi equilibrado em vários momentos, as águias conseguiram abrir o marcador logo aos 7 minutos, com Inês Matos a levar a bola para o ataque e a servir Natália Detoni.

Na etapa complementar a toada manteve-se, com as duas equipas a criarem perigo, mas acabou por ser a turma visitante a alargar a vantagem com o tento que acabou por decidir o encontro. Aos 27’, num lance construído pelos dois reforços de inverno das águias, Lívia Andrade assistiu para Bruna Carolina fazer o 0-2 final, dando maior tranquilidade ao conjunto orientado por Alex Pinto.

Nos últimos três minutos do jogo, o Novasemente tudo fez para dar a volta ao resultado e entusiasmar os adeptos que encheram o Pavilhão Napoleão Guerra, jogando com a guarda-redes avançada na derradeira tentativa de chegar ao golo, o que não se verificou.

A turma de Anta continua agora a sua caminhada na Liga Placard instalada num confortável terceiro lugar, logo atrás de Benfica e GCR Nun’Alvares. O novo desafio está marcado já para o próximo sábado com o Novasemente a ter uma grande oportunidade de ultrapassar o revés deste fim-de-semana, defrontando o último classificado do campeonato pelas 18 horas novamente no Pavilhão Napoleão Guerra, perante o seu público.