Mochos caem perante as águias

A Académica de Espinho não conseguiu contrariar o favoritismo dos campeões nacionais e líderes do campeonato perdendo por 3-0 na partida disputada ao fim da tarde de sábado, no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis.

Nos dois primeiros sets os academistas perderem por 16-25, mas no terceiro a turma da casa ainda deu um ar da sua graça e chegou a liderar, acabando por perder com o resultado de 24-26. Destaque para Jonadabe Santos com 10 pontos conquistados.

Na próxima jornada, os mochos, que se encontram em sexto lugar, vão tentar o regresso às vitórias na visita ao difícil terreno do Castêlo da Maia GC, quarto na tabela classificativa. A partida da oitava jornada está agendada para as 17 horas de sábado, na Maia.