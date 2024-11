União da Mata na liderança da Liga de Ovar

O União da Mata é líder da Liga Caracal em vésperas de se disputar a primeira jornada da fase de grupos da Taça Cidade de Esmoriz.

Na partida da quarta jornada da Liga Caracal, que colocou frente a frente a Casa do Porto de Argoncilhe e o União da Mata, a sorte sorriu à turma visitante que conseguiu a vitória, estando na liderança do campeonato, embora em igualdade pontal com a Juventus Pedroso e os Canários, só que com menos um jogo.

A Casa do Porto entrou melhor na partida e abriu o marcador por João Almeida, só que na jogada seguinte o defesa de Argoncilhe escorreu e falhou o corte permitindo o empate do União da Mata, da autoria de Diogo Martelinho.

Numa partida bastante disputada e em que as duas equipas procuraram sempre a vitória, a sorte acabou por sorrir ao União da Mata que conseguiu a vitória com a marcação de uma grande penalidade, na segunda parte, convertida por Hugo Tavares.

No próximo fim-de-semana disputa-se a primeira jornada da fase de grupos da Taça Cidade de Esmoriz.

Grupo A

Casa Porto x FC Padrão (domingo 10h Argoncilhe)

FC Cadinha x UC Cruzeiro (domingo 9h Fiães)

Grupo B

Stop FC x Canários (domingo 10h Esmoriz)

Juventus Pedroso x Real Recarei (domingo 9h30 Sanguedo)