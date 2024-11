Ovarense bate Alba (3-0) em casa

A AD Ovarense ganhou ao Alba por 3-0 e é terceiro, mantendo-se na luta pela liderança do Sabseg.

A Ovarense entrou em campo com a corda toda e Joseph abriu cedo o marcador, dando o mote para uma exibição brilhante. Ainda no primeiro quarto de hora, mostrando grande visão de jogo, Boateng encontrou Pardal que cruzou para Tika e este só teve de empurrar.

Até ao intervalo os vareiros ameaçaram por várias vezes a baliza de Carvalheira, que esteve sempre em bom plano e só vacilou já na segunda parte. Aos 68’, na marcação de um canto a bola sobra para Boateng que manda um balão para a cabeça de Nuno Martins e este não falha.

Apesar do resultado, o SC Alba também ameaçou a baliza de Diogo Almeida, mas não foi eficaz numa partida em que foram expulsos os dois treinadores adjuntos e Milton também levou vermelho, fazendo com que a sua equipa jogasse os últimos dez minutos com menos um