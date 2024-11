Esmoriz cede empate (2-2) no último minuto

Numa partida marcada pelo equilíbrio na etapa inicial, o Esmoriz apresentou um jogo cinzento e pouco atrativo, com muitos passes errados e dificuldade em penetrar a defesa adversária, com apenas uma ou outra ocasião de algum perigo.

O Vista Alegre também foi ameaçando e foi compensado no início da segunda parte com Anderson Pereira a finalizar da melhor forma, a assistência de Tomás Carreira. A meio da segunda parte poderia ter surgido o segundo com um cabeceamento de Tomás Correia a exigir grande defesa do guarda-redes da Barrinha.

No último quarto de hora, o jogo finalmente animou e aos 81’ Schuster conseguiu o empate com a marcação de golo acrobático depois da bola ter batido no poste.

Galvanizados pelo golo, os guerreiros da Barrinha abafaram o Vista Alegre e, após jogada de grande mérito de Michel, Schuster chutou para Leken que ganhou a grande penalidade e converteu, fazendo a remontada para o Esmoriz.

Só que o Vista Alegre estava longe de desistir e tudo fez para voltar a empatar com o golo a surgir na última jogada da partida, com Cotonete a marcar depois do guarda-redes do Vista Alegre ganhar a bola nas alturas à entrada da área.

Este foi o segundo empate do Esmoriz, que até agora tinha quatro vitórias e quatro derrotas no campeonato.